Президент Вірменії Саргсян зайшов на другий термін - уряд подає у відставку

Як передає РІА «Новости», інавгурація нового президента відбулася в спортивно-концертному комплексі імені Карена Демірчяна в Єревані на спеціальному засіданні Національних зборів (парламенту) республіки.

Діючий президент і лідер Республіканської партії Вірменії С.Саргсян був переобраний президентом країни на виборах 18 лютого. За офіційними даними ЦВК, С.Саргсян переміг у першому турі, набравши 58,64% голосів виборців. Спостерігачі від міжнародних організацій зазначили, що вибори відповідали світовим стандартам, пройшли гладко, а зафіксовані порушення не вплинули на їх результат.

С.Саргсян під'їхав до СКК імені Демірчяна у супроводі ескорту мотоциклістів і потім червоною килимовою доріжкою піднявся на сцену.

У своїй присязі, за традицією, даній на Конституції Вірменії і рукописній Біблії VII століття вірменською мовою, С.Саргсян присягнувся неухильно виконувати вимоги Конституції країни, поважати права і свободи людини і громадянина, забезпечувати незалежність, територіальну цілісність і безпеку республіки на благо народу. Потім католікос всіх вірмен Гарегін Другий прочитав молитву, яка благословляє діяльність президента.

Відповідно до Конституції Вірменії, відразу після вступу на посаду нового президента діючий уряд подає у відставку. Після прийняття президентом відставки уряду члени кабінету продовжать виконувати свої обов'язки до формування нового складу уряду. Президент Вірменії повинен призначити прем'єр-міністра країни в десятиденний термін після вступу на посаду. Новий склад уряду формується в двадцятиденний термін після призначення прем'єр-міністра.