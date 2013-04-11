У Санкт-Петербурзі горів «Ленфільм»

Як повідомляє РІА Новости, пожежа спалахнула в четвер вранці у будівлі за адресою Новобілицька, будинок 5.

Повідомлялося, що його площа складає 20 квадратних метрів.

Найстаріша російська кіностудія була заснована 30 квітня 1918 року. На ній знято безліч ігрових, документальних, телевізійних фільмів, що стали світовою кінокласикою.

Щорічно "Ленфільм" випускає декілька десятків повнометражних художніх фільмів, а також короткометражні та рекламні фільми, там дублюються стрічки, що випускаються на різних мовах зарубіжних країн.