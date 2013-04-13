У Японії стався потужний землетрус

Як передає РІА «Новости», про це сказано в повідомленні Метеорологічного агентства Японії.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 05.33 за місцевим часом у префектурі Хего. Центр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів під землею.

Поштовхи силою до 4 балів відчувалися в одному з найбільших мегаполісів країни – місті Осака. На цей час інформація про постраждалих і руйнування не надходила.

За інформацією Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу зафіксовано за 9 кілометрів від міста Сумото. У свою чергу, центр поштовхів залягав на глибині 5,3 кілометра під землею, наголошується в повідомленні.

Міжнародний аеропорт Кансай тимчасово зупинив роботу двох злітно-посадкових смуг для проведення перевірки безпеки. Рух потягів між містами Кіото, Осака і Кобе було тимчасово припинено.