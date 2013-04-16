Посольство США в Йорданії взяли під посилену охорону

Вибухи в Бостоні прогриміли в ніч на вівторок під час проведення марафону, загинули 3 людей, більше 144 отримали поранення.

"Відразу після повідомлень про вибухи, ми негайно розмістили додаткові патрулі поліції навколо посольства США", - сказав представник служби безпеки в йорданській столиці, повідомляє РІА Новости.

Після повідомлень у ЗМІ про вибухи глава радикальний екстремістської організації салафітів в Йорданії Мухаммад аль-Чалабі (Mohammad al-Chalabi) заявив, що він "радий бачити Америку, яку охопив жах".

"Нехай американці відчують біль, який відчували наші люди під час окупації Іраку та Афганістану силами США", - сказав аль-Чалабі.

За словами клерикала, вибухи дуже схожі на почерк міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда". Разом з тим, він не навів навіть непрямих доказів того, що за вибухами стоїть "Аль-Каїда".

Раніше аль-Чалабі був визнаний винним у плануванні нападу на дипломатичні місії західних країн, включаючи США, в Йорданії в 2003 році.