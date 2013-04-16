У Бостоні знайшли ще 5 вибухових пристроїв

Офіційно повідомляється про трьох загиблих.

Влада США визнали подію терактом. Розслідування взяло під контроль ФБР.

Контртерористичні формування поліції Бостона при ретельному обшуку території навколо місця вибуху виявили ще п'ять вибухових пристроїв, повідомляється на сайті газети Wall Street Journal. Як свідчать очевидці, бомби були знайдені серед кинених у паніці сумок та пакетів. Усі знайдені пристрої були знешкоджені на місці, зазначає видання.

Поліція Бостона попередила городян, що залишені на вулиці речі можуть становити небезпеку. Правоохоронці повідомляють, що вони діють дуже швидко, але не мають достатньо часу, щоб повністю вивчити кожен підозрілий предмет.

Зараз поліція розшукує темношкірого чоловіка в чорному светрі з капюшоном і з чорним рюкзаком за спиною, повідомляє CNN. За п'ять хвилин до вибухів ця людина намагалася пройти в зону, куди прохід був дозволений тільки персоналові.

Поліцію Бостона переведено на особливий режим, повідомив комісар міської поліції Ед Девіс: "Ми працюємо цілодобово, у співробітників 12-годинні зміни. Вихідні скасовані", - наводить його слова РІА "Новости".