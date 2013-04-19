Білорусь вперше випередила Україну за обсягами торгівлі з Росією

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав заступник міністра економічного розвитку РФ Олексій Лихачов у ході парламентських слухань «Про хід євразійської економічної інтеграції» в Держдумі РФ.

«Ми наприкінці минулого року підійшли до фінішної межі взаємної торгівлі з такими цифрами по майданчику СНД. Перше місце традиційно взяла Україна з цифрою трохи більше 45 млрд дол., друге місце з цифрою трохи менше 45 млрд дол. зайняла Білорусь. Проте, виходячи з тієї тенденції, що ми не бачимо як мінімум 5% у торгівлі з Білоруссю, зважаючи на відсутність митного кордону, не важко зробити висновок: вперше в новітній історії Росії на майданчику СНД найбільша торгівля у нас була з Білоруссю, а не, на жаль, з Україною», - сказав О.Лихачов.

При цьому він підкреслив, що це викликано участю Білорусі та Росії в Митному союзі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату України, взаємний товарооборот України та Росії за 2012 рік становив 45,05 млрд дол. Експорт із України до РФ становив 17,632 млрд дол. (падіння на 11% до 2011 року), імпорт - 27,418 млрд дол. (падіння на 5,9% до 2011 року). Значну частку в імпорті з РФ займає постачання енергоносіїв.