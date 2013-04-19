ЗМІ: В будинку, де переховується бостонський терорист, сталося кілька вибухів

Кілька вибухів сталося в будинку, який поліція Бостона оточила у пошуках другого підозрюваного в причетності до теракту на марафоні в Бостоні, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал Fox News.

Операція проводиться в районі Уотертаун.

Як повідомляв УНІАН, подвійний вибух у Бостоні стався 15 квітня під час фінішу щорічного Бостонського марафону, за яким спостерігали близько півмільйона глядачів. В результаті теракту загинули троє людей, понад 180 отримали поранення.