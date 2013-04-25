20 громадян України залишили Сирію на російському літаку
Літаком МНС РФ, який доставив сьогодні до Сирії гуманітарну допомогу, вирішили покинути цю країну більше 100 осіб.
Про це повідомила РІА «Новости» офіційний представник МНС Росії Ірина Россіус.
Сьогодні двома літаками Іл-76 та Іл-62 в Латакію було доставлено близько 26 тонн російської гуманітарної допомоги - в основному продукти харчування, предмети першої необхідності і медичне обладнання.
"З Латакії до Москви вилетів літак Іл-62. На його борту 104 людини, в основному жінки і діти, громадяни Росії та країн СНД, які побажали покинути Сирію", - сказала І.Россіус.
"На борту літака Іл-62, що вилетів з Латакії, знаходяться 104 людини - 76 росіян, 21 громадянин України, шість громадян Білорусі та один громадянин Узбекистану", - уточнила представник МНС. Серед тих, хто залишив Сирію - 45 дітей, 37 жінок і 22 чоловіки.