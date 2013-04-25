20 громадян України залишили Сирію на російському літаку

Про це повідомила РІА «Новости» офіційний представник МНС Росії Ірина Россіус.

Сьогодні двома літаками Іл-76 та Іл-62 в Латакію було доставлено близько 26 тонн російської гуманітарної допомоги - в основному продукти харчування, предмети першої необхідності і медичне обладнання.

"З Латакії до Москви вилетів літак Іл-62. На його борту 104 людини, в основному жінки і діти, громадяни Росії та країн СНД, які побажали покинути Сирію", - сказала І.Россіус.

"На борту літака Іл-62, що вилетів з Латакії, знаходяться 104 людини - 76 росіян, 21 громадянин України, шість громадян Білорусі та один громадянин Узбекистану", - уточнила представник МНС. Серед тих, хто залишив Сирію - 45 дітей, 37 жінок і 22 чоловіки.