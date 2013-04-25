У Бангладеш обвалилася 8-поверхова фабрика: 150 осіб загинуло

09:12, 25 квітня 2013
Світ
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149 людей загинули, більше 1 тис отримали поранення в результаті обвалення 8-поверхової будівлі фабрики в місті Савар у 30 км від столиці Бангладеш - Дакки.

Рятувальники продовжують витягувати постраждалих з-під завалів / Кадр: ТАСС ТБ

Про це сьогодні повідомляє ІТАР-ТАСС за інформацією місцевих ЗМІ.

Рятувальники продовжують витягувати постраждалих з-під завалів, де ще залишається багато людей.

Як заявив раніше представник поліції, власники будівлі знали про аварійний стан об'єкта, але не вжили жодних заходів. У вівторок в одній зі стін була виявлена ​​тріщина.

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