У Бангладеш обвалилася 8-поверхова фабрика: 150 осіб загинуло

Про це сьогодні повідомляє ІТАР-ТАСС за інформацією місцевих ЗМІ.

Рятувальники продовжують витягувати постраждалих з-під завалів, де ще залишається багато людей.

Як заявив раніше представник поліції, власники будівлі знали про аварійний стан об'єкта, але не вжили жодних заходів. У вівторок в одній зі стін була виявлена ​​тріщина.