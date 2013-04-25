Глава Пентагону: Влада Сирії, ймовірно, застосувала хімічну зброю

За словами глави Пентагону, застосовано було невелику кількість зброї, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Ассошіейтед Прес.

Раніше влада Сирії та повстанці звинувачували одне одного у застосуванні хімічної зброї. Але ці дані досі не були підтверджені.

Як повідомляв УНІАН, в Сирії з березня 2011 року не припиняється конфлікт між владою та озброєною опозицією. За даними ООН, за цей час в країні загинули близько 70 тис. чоловік.