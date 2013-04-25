Глава Пентагону: Влада Сирії, ймовірно, застосувала хімічну зброю
18:50, 25 квітня 2013Світ
1287 0
Міністр оборони США Чак Хейгел заявив у четвер, що дані американської розвідки підтверджують з "деяким ступенем впевненості", що влада Сирії застосувала хімічну зброю.
Чак Гейґел повідомив про можливе застосування хімічної зброї
За словами глави Пентагону, застосовано було невелику кількість зброї, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Ассошіейтед Прес.
Раніше влада Сирії та повстанці звинувачували одне одного у застосуванні хімічної зброї. Але ці дані досі не були підтверджені.
Як повідомляв УНІАН, в Сирії з березня 2011 року не припиняється конфлікт між владою та озброєною опозицією. За даними ООН, за цей час в країні загинули близько 70 тис. чоловік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter