ЗМІ: В Ізраїлі затримали туристку з України за підозрою у торгівлі жінками
13:34, 05 травня 2013Світ
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У ніч на 5 травня поліція Ізраїлю затримала 39-річного жителя Хайфи і 24-річну туристку з України за підозрою у причетності до торгівлі жінками.
Підозрювані вербували повій в Україні серед молодих жінок / Фото: obozrevatel.com
Про це повідомляє NEWSru.co.il з посиланням на прес-службу ізраїльської поліції.
Підозрюваних мають доставити до мирового суду міста Рішон ле-Ціон для продовження арешту.
Слідство підозрює затриманих у вивезенні молодих жінок з України з метою залучення їх до заняття проституцією, у сутенерстві і здирництві.
За версією слідства, підозрювані вербували повій в Україні серед молодих жінок, які шукали роботу за кордоном.
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