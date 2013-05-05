ЗМІ: В Ізраїлі затримали туристку з України за підозрою у торгівлі жінками

Про це повідомляє NEWSru.co.il з посиланням на прес-службу ізраїльської поліції.

Підозрюваних мають доставити до мирового суду міста Рішон ле-Ціон для продовження арешту.

Слідство підозрює затриманих у вивезенні молодих жінок з України з метою залучення їх до заняття проституцією, у сутенерстві і здирництві.

За версією слідства, підозрювані вербували повій в Україні серед молодих жінок, які шукали роботу за кордоном.