Бориса Березовського поховали неподалік від Лондона

На кладовищі Бруквуд в англійському місті Уокінг неподалік від Лондона відбулася церемонія похорону Бориса Березовського, повідомляє РІА Новости. Як зазначає телеканал НТВ, відспівування підприємця пройшло в православній церкві на території кладовища.

Похорон Березовського пройшов у закритому режимі, журналістів на церемонію не допустили. За даними, на похорон Березовського серед інших приїхала його дочка Єлизавета, подруга Катерина Сабирова, охоронець, який знайшов тіло підприємця, та представник чеченських сепаратистів Ахмед Закаєв.

За словами очевидців, відспівування пройшло скромно і тихо. Після нього труну з тілом Березовського винесли з церкви на цвинтар і поховали, повідомляє Lenta.ru.

Борис Березовський помер у своєму будинку неподалік від Лондона 23 березня 2013. Тіло підприємця, який постійно проживав в Англії більше десяти років, виявили у ванній. У ході розслідування обставин смерті Березовського поліція встановила, що вона не була насильницькою і сталася, ймовірно, в результаті самогубства. Незадовго до смерті Березовський написав листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому просив дозволу повернутися на батьківщину. За словами Катерини Сабірової, Березовський в останні місяці перед смертю перебував у депресії.

Спочатку передбачалося, що Бориса Березовського поховають 6 травня на кладовищі Ганнерсбері, проте згодом сім'я підприємця перенесла церемонію.