Затримані в Єгипті українські моряки заявляють, що про них забули

Українські моряки - члени екіпажу судна Comr, затриманого 2 квітня єгипетськими військовими, заявляють, що дипломати не вживають ніяких заходів щодо їх звільнення.

Як повідомила сьогодні УНІАН дружина одного із затриманих українських моряків, про це розповів її чоловік, який перебував на судні.

«Сьогодні чоловік подзвонив мені з супутникового телефону із судна й повідомив, що, незважаючи на те, що з моменту затримання судна Comr пройшло вже більше трьох діб, ніхто з представників Посольства України в Єгипті на кораблі не з`являвся, на зв`язок з моряками не виходив і ніяких дій, принаймні, відомих їм, для звільнення затриманих і повернення їх на батьківщину не робив», - зазначила дружина моряка.

Вона також повідомила, що члени екіпажу практично позбавлені можливості спілкування із зовнішнім світом: особисті телефони, виявлені у членів команди на момент затримання, вилучено, можливості доступу до інтернет також немає.

Жінка попросила журналістів через ЗМІ повідомити сім`ям затриманих, що ніякі насильницькі дій по відношенню до них не застосовуються.

«Чоловік сказав, що їх ніхто не ображає, але вони дуже чекають на дії офіційних осіб, спрямовні на їхнє звільнення», - повідомила дружина моряка.

5 квітня член екіпажу судна – громадянин України повідомив УНІАН, що 2 квітня в протоці Тиран судно Comr бортовий номер 7735109, що йшло з Суета до Атаби, було затримано єгипетськими військовими й доставлено на військову базу в районі порту Сафага. На борту 10 членів екіпажу: 6 українців, 2 американці, 1 грек і 1 громадянин РФ – капітан.

За його словами, причина затримання судна їм невідома.