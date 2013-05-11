Кількість жертв вибухів в Туреччині зросла до 40, понад 100 осіб поранено

Як передає РІА Новости, раніше повідомлялося про 18 загиблих і понад 22 поранених.

За словами Гюлера, стан 29 поранених оцінюються як вкрай важкий.

Два вибухи прогриміли в місті Рейханли південно-східної турецької провінції Хатай. За попередніми даними, два заміновані автомобілі вибухнули поблизу будівлі мерії і в промисловому районі.

Телеканал демонструє кадри масштабних руйнувань. Будівлі в епіцентрі вибухів повністю зруйновані. Над містом піднімаються клуби диму. У Рейханли направлено два рятувальні літаки і кілька вертольотів.

Міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу, який перебуває з візитом в Німеччині, заявив, що вибухи могли бути провокацією.

«Хаос, що відбувається ззовні, позначається і на Туреччині. Можливо, це провокація. Є багато сил, які б хотіли порушити спокій в нашій країні. Раніше Туреччина також стикалася з безліччю провокацій, але ми завжди з ними боролися і боротимемося і надалі», - заявив Давутоглу журналістам і закликав співгромадян до пильності в непростий для Туреччини час.

У зв`язку з вибухами затримано п`ятеро осіб, троє з яких - громадяни Сирії.