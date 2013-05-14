В Афганістані загинули троє грузинських військових

Близько 20 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це, як передає РосБізнесКонсалтинг, журналістам на брифінгу в Тбілісі повідомив міністр оборони Грузії Іраклій Аласанія.

Напад стався вдень. На базу напала група з п'ятьох терористів, включаючи терориста-смертника, які спочатку обстріляли базу, а потім в мур, що її оточує, врізалася вантажівка з вибухівкою. В результаті бою всі нападники знищені.

Це, на сьогоднішній день, наймасштабніший напад на грузинський підрозділ, що служить в Афганістані, сказав І.Аласанія. На базі вжиті надзвичайні заходи безпеки.