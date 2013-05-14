У Руанді обвалився будинок: близько ста людей залишаються під завалами
21:15, 14 травня 2013Світ
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Близько ста людей опинилися під завалами сьогодні в результаті обрушення житлового будинку на північному сході Руанди.
Під уламками можуть виявитися як будівельники, так і випадкові перехожі / Фото : tonkosti.ru
Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомила представник національної служби реагування на надзвичайні ситуації Серафін Мукантабана.
За її даними, оприлюднені дані - оціночні, точна кількість потерпілих з'ясовується. Під уламками можуть виявитися як будівельники, так і випадкові перехожі. Розпочато розбір завалів.
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