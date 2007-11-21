США передумали скорочувати свої війська в Європі

22:51, 21 листопада 2007
Світ
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На рішення Пентагону вплинула Росія

Статуя СвободиМіністр оборони США Роберт Гейтс вирішив заморозити скорочення чисельності американських збройних сил у Європі, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в Пентагоні.

За словами джерела, на рішення Гейтса відмінити рішення свого попередника Дональда Рамсфельда щодо скорочення американських військ вплинула думка  командуючих  в Європі  генералів.

Зокрема, командувач збройними силами США в Європі генерал Девід Маккірнен (David McKiernan) неодноразово пропонував Пентагонові збільшити чисельність ввірених йому частин.

Раніше генерали стверджували, що зниження кількості солдатів у Європі, які завжди повинні бути готові до відправки до Іраку і Афганістану, позбавляє їх можливості проводити повноцінні  навчання. Тепер "особливим чинником", що впливає на небажаність скорочення американського контингенту, на думку Маккірнена, стала Росія, яка після виникнення розбіжностей з Вашингтоном щодо американських планів у галузі ПРО, зробила ряд заяв про нарощення  військової потужності.

Кількість американських солдатів в Європі два роки тому становила 62 тисячі, наразі скоротилася до 50 тисяч. Раніше Міноборони США планувало довести їх чисельність до 24 тисяч.

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