У Росії прийняли закон про тестування школярів і студентів на наркотики

18:21, 15 травня 2013
Світ
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Державна дума Росії прийняла в третьому, остаточному читанні Закон «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з питань профілактики незаконного споживання наркотичних засобів і психотропних речовин», що регламентує тестування школярів і студентів на наркотики.

У Росії школярів і студентів тестуватимуть на наркотики

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, «за» проголосували 440 депутатів. Закон набуде чинності після закінчення 180 днів із дня його офіційної публікації.

Зокрема, закон встановлює підстави й порядок здійснення заходів із раннього виявлення осіб, які вживають наркотики. Серед таких заходів соціально-психологічне тестування й медогляди школярів, студентів і учнів закладів середньої профосвіти. Тестування можливе лише з їхньої письмової згоди або згоди батьків і за умови конфіденційності отриманих даних. За підсумками тестування учень за його згодою або з відома його батьків може бути відправлений на лікування.

При цьому порядок тестування та медогляду має бути визначений підзаконними актами.

Окрім цього, закон визначає державні повноваження у сфері профілактики наркоманії. До повноважень федеральних органів виконавчої влади віднесено розробку та реалізацію державної політики у сфері профілактики наркоманії, науково-методичне забезпечення, пропаганду здорового способу життя й «нетерпимого ставлення» до наркоманії, а також реалізацію відповідних цільових програм. Федеральні органи виконавчої влади також зобов’язані виявляти причини та умови наркоманії, вживати заходи щодо їх усунення та вести єдину статистику.

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