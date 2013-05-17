На Євробаченні оголосили черговість виступів у фіналі (фото, відео)

Якщо в минулі роки фіналісти самі витягували номери на жеребкуванні, то цього року артисти діставали лише написи "перша половина" і "друга половина", а місця для них організатори конкурсу вибрали самі.

1. Франція (Амандін Буржуа з піснею "L'enfer et moi")

2. Литва (Андрюс Появіс, "Something")

3. Молдова (Альона Мун, "O mie")

4. Фінляндія (Кріста Сіегфрідс "Marry Me")

5. Іспанія ("El Sueño de Morfeo", "Contigo hasta el final")

6. Бельгія (Роберто Беллароза, "Love Kills")

7. Естонія (Біргіт Ийгемеель, "Et uus saaks alguse")

8. Білорусь (Альона Ланська, "Solayoh")

9. Мальта (Джанлука Беззіна, "Tomorrow")

10. Росія (Діна Гаріпова, "What If")

11. Німеччина ("Cascada", "Glorious")

12. Вірменія ("Доріанс" "Lonely planet")

13. Нідерланди (Анук, "Birds")

14. Румунія (Чезар, "It's My Life")

15. Великобританія (Бонні Тайлер, «Believe in Me»)

16. Швеція (Робін Шернберг, "You")

17. Угорщина (ByeAlex, "Kedvesem")

18. Данія (Еммілі де Форест, "Only Teardrops")

19. Ісландія (Ейтоур Інги Гюннлейгссон "Ég Á Líf")

20. Азербайджан (Фарід Мамедов "Hold me")

21. Греція ("Koza Mostra" і Агафонас Іаковідіс, "Alcohol Is Free")

22. УКРАЇНА (Злата Огневич, "Gravity")

23. Італія (Марко Менгоні, "L'essenziale")

24. Норвегія (Маргарет Бергер, 'I Feed You My Love')

25. Грузія (Софо Геловані та Нодіко Татішвілі "Waterfall")

26. Ірландія (Райян Долан, "Only Love Survives")