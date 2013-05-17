Слово «раса» виключать із законодавчих актів Франції

Нижня палата парламенту Франції схвалила законопроект, що передбачає виключення слова "раса" із законодавчих актів республіки, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Як заявив один з ініціаторів законопроекту депутат Альфред Марі-Жан, "у цієї абсурдної концепції (поняття" раси "), яка лягла в основу найгірших ідеологій, немає місця в нашій правовій системі".

Тепер слово "раса" та похідні від нього мають викреслити з нормативних актів Франції. При цьому в кримінальному та кримінально-процесуальному кодексах країни, а також у законі про свободу друку від 29 липня 1881 слово "раса" буде замінено на поняття "етнічний".

Цікаво, що депутати Національних зборів вирішили залишити в законах термін "расизм". Це було зроблено, щоб зберегти можливість в судовому порядку розбирати справи, що стосуються правопорушень, скоєних на грунті міжрасової ненависті. "Французька Республіка забороняє і засуджує прояви расизму, антисемітизму та ксенофобії", - свідчить перша ж поправка до тексту закону.

Ще одна юридична колізія полягає в тому, що ініціатива депутатів не торкнулася головного нормативного акту країни - Конституції, прийнятої в 1958 році. У першій статті основного закону країни говориться, що Франція "забезпечує рівність перед законом усіх громадян незалежно від походження, раси чи релігії".

У відповідь на обгрунтовану критику з боку опозиції представники правлячої Французької соціалістичної партії запевнили, що "зроблено лише перший крок", за яким послідує і внесення виправлень до Конституції. Однак коли це буде зроблено, наразі невідомо.