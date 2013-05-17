Єврокомісія погрожує Фарерам санкціями за перевилов оселедця

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, сьогодні Комісія надіслала відповідне повідомлення керівництву Фарерських островів.

Прес-служба зазначає, що повідомлення є попереднім кроком, який дає можливість країні відповісти на висловлені зауваження.

Серед заходів, які можуть бути запроваджені проти Фарерських островів - обмеження на імпорт оселедця звідти, а також обмеження на заходи кораблів Фарерських островів до портів ЄС в усіх ситуаціях, крім тієї, коли йдеться про необхідність забезпечити їх безпеку.

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У повідомленні зазначається, що цього року Фарерські острови самостійно вирішили вийти із діалогу, який постійно проводять між собою й інші сторони, що виловлюють оселедець, такі як Європейський Союз, Норвегія, Росія та Ісландія.

При цьому Фарерські острови заявили, що в односторонньому порядку збільшують свої квоти на вилов оселедця цього року на 145% порівняно з квотами 2012 року. При цьому решта учасників консультацій вирішили навпаки, скоротити вилов риби на 26% порівняно з попереднім роком.