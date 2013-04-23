Україна підпише угоду про вільну торгівлю з Фарерськими островами

Як повідомили УНІАН у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, підписання відповідного документа ініційоване Данією у зв'язку з тим, що Фарерські острови проводять незалежну економічну політику, і не підпадатимуть під дію угоди між Україною і ЄС.

За інформацією Мінекономрозвитку, угодою про вільну торгівлю з Фарерськими островами, яка перебуває на стадії узгодження, скасовуються всі мита при взаємній торгівлі.

Довідка УНІАН. Фарерські острови (Овечі острови) - автономний регіон Королівства Данія, який із 1948 р. самостійно вирішує всі державні питання, окрім оборони і зовнішньої політики.

У двосторонній торгівлі з Фарерськими островами експорт України не перевищує 4 тис. дол. на рік, імпорт, переважно, риби, - 8 млн дол. (близько 1% від усього експорту Фарерських островів).