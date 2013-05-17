New York Times: Росія поставила до Сирії партію нових протикорабельних ракет

Про це повідомляє американська газета New York Times з посиланням на неназваного представника американської влади, передають РІА Новости.

Терміни постачання в статті не уточнюються. Раніше Москва неодноразово заявляла, що не постачає Сирії ніяких озброєнь, крім оборонних, і не порушує ні міжнародне право, ні резолюції Ради Безпеки ООН. Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров підтвердив, що Росія нібито не укладала ніяких нових контрактів з Сирією, а виконує старі контракти, які стосуються засобів ППО.

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Джерела New York Times, що посилаються на секретні доповіді розвідки, кажуть, що мова йде про ракети "Яхонт" з удосконаленими системами наведення, які роблять зброю ще більш ефективною. Дальність польоту восьмиметровой тритонної ракети - 300 кілометрів.

Як заявив газеті експерт Вашингтонського інституту близькосхідної політики, колишній високопоставлений співробітник розвідки Джеффрі Уайт, поставка "Яхонтів" дозволить владі Сирії відтіснити західний флот від свого узбережжя.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), з 2010 по 2011 рік Росія продала Сирії понад 70 протикорабельних ракет "Яхонт". Джерела New York Times стверджують, що мова йде про нову партію зброї з більш досконалими характеристиками.