Віза до Єгипту подорожчає

Як повідомляє РІА «Новости», у єгипетському посольстві в Москві заявили: «Дійсно, Кабінетом міністрів країни вже прийнято указ про підвищення до 25 доларів вартості туристичної візи, яку можна одержати в аеропорту по прильоті до Єгипту». Ухвала набуде чинності 1 листопада.

У єгипетських аеропортах при перетині кордону туристи поки можуть безперешкодно оформити візу, заплативши за неї 15 доларів.

Єгипетський уряд мотивував рішення про підвищення візових зборів необхідністю уніфікації політики видачі в'їзних документів як за межами країни, так і безпосередньо на межі Єгипту. Проте раніше міністр туризму Єгипту Хішам Заазуа попереджав, що вартість віз для туристів буде збільшена, якщо єгипетський Кабмін піде на зниження державних дотацій на пальне, зокрема використовуване підприємствами туристичного сектора країни.