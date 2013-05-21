Експерт: арабські країни не довіряють Україні

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН директор Аналітичної групи «Da Vinci AG» Анатолій Баронін.

«Специфікою економічних відносин України з країнами MENА є зростання рівня торгівлі на тлі дуже низького рівня інвестицій країн MENA. Недолік інвестиційних умов є ключовим чинником, який стримує інвестиції до України і гальмує інтенсивніше зростання рівня торгівлі України з країнами MENA», - сказав Баронін.

Експерт також зазначив, що ключовою проблемою відносин з цими країнами є відсутність довіри до України з боку арабських країн.

«Низький рівень довіри до потенційних контрагентів, до системи державного управління в цілому і високий рівень корупції, часті випадки невиконання бізнес-зобов’язань - формують негативний імідж українського ринку і ділового клімату в очах представників бізнесу та інвесторів з країн MENA», - сказав директор групи «Da Vinci AG».

У 2013 році суми інвестицій до України з країн Близького Сходу і Північної Африки залишаються нікчемно малими і навіть не враховуються Держстатом у звіті за підсумками першого кварталу. А загальна сума іноземних інвестицій в економіку України на 1 квітня зросла до 55,7 млрд дол. США з 54,9 млрд дол. на 1 січня 2013 року.

За оцінками експертів Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова, прогнозний приплив прямих іноземних інвестицій в українську економіку в 2013 році не перевищить 5 млрд доларів.

За даними Європейської Бізнес Асоціації, індекс інвестиційної привабливості України в першому кварталі 2013 року не змінився і становить 2,12 бала з 5 можливих, і цей показник є якнайгіршим за останні чотири роки.