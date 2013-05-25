Теракт у Махачкалі: смертниця підірвалася біля будівлі МВС Дагестану
Терористка-смертниця здійснила самопідрив біля будівлі МВС у Махачкалі в суботу, 25 травня. У важкому стані перебувають двоє поліцейських, одного з яких спочатку помилково прийняли за померлого.
Як повідомляє РІА Новости, це другий великий теракт у центрі столиці Дагестану за тиждень - у понеділок два вибухи пролунали біля будівлі управління ФССП по республіці, загинули 4 людини і близько 50 отримали поранення.
Після подвійного теракту в понеділок, коли більш потужну бомбу задіяли тільки після того, як на місці першого вибуху зібралися люди, силовики ретельно перевірили територію.
"Кінологи і вибухотехніки ретельно перевіряють прилеглу територію на предмет вибухових речовин", - розповів представник регіонального МВС.
За останніми даними, кількість поранених досягла 12 осіб, серед них п'ять поліцейських. Перші повідомлення про те, що серед постраждалих можуть бути діти, були незабаром спростовані.
У важкому стані перебувають двоє поліцейських, одного з яких спочатку помилково прийняли за померлого.
"Один з поліцейських перебував поряд з епіцентром вибуху і отримав дуже важкі поранення, тому спочатку вирішили, що він загинув, однак потім медики виявили у нього ознаки життя. Зараз він перебуває в реанімації", - розповів представник МВС республіки.
За попередніми даними, вибухнула терористка-смертниця. Її особа поки не встановлена, але силовики припускають, що вона була дружиною одного з бойовиків.
Джерело в правоохоронних органах повідомило, що вибух зняли камери відеоспостереження, встановлені на будівлі МВС, а також на будівлі, розташованій поруч. "Якщо особу смертниці не вдасться встановити з запису, то її особу буде встановлено за результатами експертизи ДНК", - уточнило джерело.
МВС уточнило, що вибух стався за 100 метрів від будівлі МВС і не завдав їй ніяких ушкоджень.
"Метою смертниці був замах на життя співробітників правоохоронних органів, зокрема, на наряд поліції, який ніс службу в цьому районі", - сказав співрозмовник агентства.
МНС Росії відзвітувало про готовність направити до Махачкали літак для евакуації на лікування в московські клініки постраждалих під час вибуху.
"У готовності до вильоту перебуває літак Іл-76, обладнаний медичними модулями, з лікарями на борту", - повідомила офіційний представник МНС Росії Ірина Россіус.
За її словами, у разі потреби найбільш постраждалих можуть доставити на лікування до Москви.