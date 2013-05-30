КДБ заявляє, що в Білорусі готувалися теракти

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні журналістам голова КДБ Білорусі Валерій Вакульчик, коментуючи поправки щодо запровадження адміністративної відповідальності за поширення в Інтернеті інформації про приготування вибухівки, що розглядаються в Палаті представників Національних зборів Білорусі.

«Прихильники білоруського анархістського руху активно користуються поширюваними в Інтернеті матеріалами про методи виготовлення вибухових речовин», - сказав Вакульчик.

За його словами, в Гомелі попереджено теракт, який мав намір здійснити один із анархістів у ніч на 1 січня 2012 року.

«За місцем проживання цієї людини було своєчасно проведено обшук. Правоохоронці вилучили аміачну селітру та інші компоненти, необхідні для приготування вибухівки», - повідомив голова КДБ Білорусі.

Вакульчик також зазначив, що методиками виготовлення вибухівки цікавляться й націонал-більшовики. Зокрема, матеріали було вилучено у представників цього угрупування в Ліді під час розслідування справи про хуліганські дії, спрямовані проти Польського дому.

За словами голови КДБ Білорусі, інформацією про вибухівку в Інтернеті цікавляться не лише прихильники різних нелегальних рухів, але й інші громадяни, молоді люди.

«Були неодноразові факти, коли вони травмувалися при виготовленні вибухових речовин. Щоб самовиразитися, деякі з них роблять спроби вибухів у громадських місцях», - зазначив Вакульчик.

За його словами, поправки, що приймаються сьогодні в парламенті, не вирішать повністю проблему, але будуть великим кроком у боротьбі з тероризмом і екстремізмом.

Довідка УНІАН. У Білорусі буде запроваджено адміністративну відповідальність за незаконне виготовлення й поширення методик або інших матеріалів про способи виготовлення вибухових пристроїв і вибухових речовин. Відповідну норму передбачено в поправках до Кодексу про адміністративні правопорушення й процесуально-виконавчого кодексу про адміністративні правопорушення, прийняті сьогодні депутатами Палати представників у першому читанні.