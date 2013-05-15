Білоруська асоціація журналістів вимагає припинити арешти

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, в заяві голові Слідчого комітету Білорусі Валентину Шаєву, міністрові юстиції Олегу Сліжевському, міністрові внутрішніх справ Ігорю Шуневичу і генеральному прокуророві Олександру Конюку йдеться про затримання і вироки членам БАЖ Дмитру Галку та Олександру Ярошевичу (10 і 12 діб арешту відповідно – УНІАН), а також про аналогічний інцидент за участю Ярошевича і члена БАЖ Геннадія Барбарича (по три доби арешту кожному).

У своїй заяві БАЖ виявляє протест у зв'язку з безпідставними затриманнями і адміністративними арештами журналістів, які виконували свої професійні обов'язки. Окрім того, організація звертає увагу на грубі порушення принципу гласності судочинства під час слухань у їхніх справах.

«Просимо розглянути факти, викладені в заяві, і вжити щодо них необхідних заходів», - йдеться в заяві.

Білоруські журналісти також звертаються до міністра внутрішніх справ з вимогою забезпечити неухильне виконання законодавства співробітниками міліції і припинити випадки зловживання ними правами і повноваженнями, закликають генерального прокурора організувати негайну прокурорську перевірку перерахованих у заяві фактів, Слідчий комітет - перевірити, чи не присутні в діях співробітників міліції щодо журналістів ознаки злочину, передбаченого ст. 198 Кримінального кодексу Білорусі («Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста»), Мін’юст - забезпечити гласність судочинства і вжити заходів щодо запобігання порушенню законодавства в цій сфері.

Нагадаємо, 26 квітня, в день Чорнобильської трагедії, білоруська опозиція проводила акцію "Чорнобильський шлях". Головним девізом акції «Чорнобильський шлях» цього разу став протест проти будівництва атомної електростанції в країні. І хоча захід у Мінську мав мирний характер, правоохоронці вдалася до силових дій проти його учасників, а також проти журналістів. У ході останньої акції було затримано шість людей.

Як зазначає «Німецька хвиля», в Мінську за останні два тижні двічі пройшли суди над представниками незалежних ЗМІ. В обох випадках на лаві підсудних опинилися кореспонденти "Білоруського "Радіо Рація" - радіостанції, яка веде мовлення в FM-діапазоні з Білостока (Польща) на білорусько-польське прикордоння, Брестську і Гродненську області Білорусі.

29 квітня перед правосуддям постали кореспонденти радіостанції Ярошевич і Барбарич. Повертаючись з акції опозиції "Чорнобильський шлях", вони були затримані міліцією, після чого суд засудив їх до 3 діб арешту за непокору міліціонерам.

Другий судовий процес пройшов у Мінську 7 травня. На лаві підсудних опинилися член Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) Дмитро Галко і знов Ярошевич. Цього разу міліція затримала чоловіків, коли ті поверталися від спецприймальника-розподільника, де зустрічали учасників акції, що вийшли на волю, "Чорнобильський шлях". В результаті Галка було засуджено до десяти, а Ярошевича - до 12 діб арешту. Цього разу крім традиційного звинувачення в непокорі вимогам посадовця, Ярошевичу інкримінувалося і дрібне хуліганство.

Як розповів DW Барбарич, всі звинувачення, висунуті щодо нього на суді, "були чистою вигадкою". Він не чинив опору працівникам міліції, усвідомлюючи, що це намарно, проте суд повністю повірив співробітникам правоохоронних органів. Так само, за словами журналіста, поводився і Ярошевич. Після виходу на волю Барбарич узяв невелику відпустку, а Ярошевича. який залишився працювати, знов заарештували.

"Цей арешт пов'язаний тільки з його професійною діяльністю", - переконаний Барбарич. Останнім часом Ярошевич, за словами колеги, активно висвітлював чорнобильську тематику, а також сутичку білоруських антифашистів з російськими націоналістами. "Націоналістів відпустили, а Ярошевича посадили", - поскаржився Барбарич.

Керівництво "Радіо Рація" також вважає, що арешти журналістів могли бути зумовлені їхньою професійною діяльністю.