Російські джерела спростовують поставку в Сирію зенітно-ракетних систем

Як пише Лента.ру, про це повідомляє російська газета «Ведомости» з посиланням на власне джерело в оборонній промисловості. Джерело заявило, що системи в Сирію не поставлені і не відомо, чи будуть поставлені в 2013 році.

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Джерело газети «Коммерсант», близьке до системи ВТС, повідомило, що поставка шести комплексів С-300 за контрактом, укладеним у 2010 році, запланована на другий квартал 2014 року. Співрозмовник видання зазначив, що ще півроку буде потрібно на навчання сирійського персоналу та випробування ракет.

Офіційні особи строки поставок не коментують, зазначаючи лише, що Росія не має наміру відмовлятися від взятих на себе зобов'язань.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня президент Сирії Башар Асад заявив, що Росія вже поставила частину зенітно-ракетної системи С-300 за підписаним раніше контрактом.