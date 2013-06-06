Прага оговтується від стихії, вражаючи масштабами руйнувань (відео)

Уперше за багато днів над містом сяє сонце. На вулицях Праги вже їздять трамваї, йдеться в сюжеті ТСН.

Центр міста знову окупували туристи. На мостах через Влтаву – вервечки іноземців. Напередодні у блогах писали: "Прага – місто апокаліпсису", а сьогодні кажуть, що затоплена Прага ще приголомшливіша. Хоча там, де вода відступає, картина вражає не красою, а масштабами руйнувань.

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Місто вже попросило в уряду гроші на ліквідацію наслідків. До роботи стануть, щойно річка увійде у свої береги. Наразі рівень води поступово, але знижується. Однак влада не квапиться знімати захисні загородження, побоюючись нових ударів природи. Лиха чекають тепер у районах на північ від Праги. Тут вода ще піднімається.

Довелося зупинити роботу найбільшого в Чехії хімічного заводу. Рятувальники вивозили хлор та інші небезпечні речовини подалі від води. Існувала загроза прориву захисної дамби.

Полегшення ситуації чекають у четвер, 6 червня.