Празьке метро потроху повертається до роботи
02:40, 05 червня 2013Світ
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Празьке державне транспортне підприємство відкриває для пасажирів п'ять станцій метрополітену, закритих раніше через загрозу повені.
Прага, повінь
Так повідомляє Чеське інформагентство ЧТК з посиланням на генерального директора підприємства Мілана Кржистека.
"На лінії A буде відкрита станція "Музей ", на лінії B станції "Сміховський вокзал", "Колбенова", "Височанська" і "Чешскоморавска"", - передає його слова РІА "Новости".
За словами директора, рішення про відкриття для пасажирів інших станцій залежатиме від ситуації на Влтаві та її притоках.
Передбачається, що в середу потяги проїжджатимуть без зупинки закриті вісім станцій у центрі чеської столиці.
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