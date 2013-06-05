Празьке метро потроху повертається до роботи

Так повідомляє Чеське інформагентство ЧТК з посиланням на генерального директора підприємства Мілана Кржистека.

"На лінії A буде відкрита станція "Музей ", на лінії B станції "Сміховський вокзал", "Колбенова", "Височанська" і "Чешскоморавска"", - передає його слова РІА "Новости".

За словами директора, рішення про відкриття для пасажирів інших станцій залежатиме від ситуації на Влтаві та її притоках.

Передбачається, що в середу потяги проїжджатимуть без зупинки закриті вісім станцій у центрі чеської столиці.