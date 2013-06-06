Лукашенко розігнав чверть своєї Адміністрації

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це йдеться в указі від 6 червня № 264 «Про деякі питання діяльності Адміністрації президента Республіки Білорусь».

«Указом затверджено в новій редакції положення про Адміністрацію президента і її структура, яка покликана забезпечити ефективність подальшої роботи Адміністрації президента в умовах скорочення чисельності її працівників», - йдеться в повідомленні прес-служби.

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Положенням актуалізовані завдання і функції Адміністрації Президента Білорусі щодо забезпечення діяльності глави держави у сфері кадрової політики, права, внутрішньої і зовнішньої політики, дебюрократизації державного апарату та роботи із зверненнями громадян.

У прес-службі Президента Білорусі відзначили, що документ підготовлено на виконання указу «Про деякі заходи щодо оптимізації системи державних органів та інших державних організацій, а також чисельності їх працівників».

Як повідомляв УНІАН раніше, 12 квітня Президент Білорусі підписав указ, що передбачає скорочення кількості державних службовців на 25%, або на 13617 осіб. При цьому центральні органи будуть скорочені на 25%, облвиконкоми - приблизно на 29%, а районні виконавчі комітети - на 17%.