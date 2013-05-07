Лукашенко не хоче собі «рукотворний» пам'ятник

Президент Білорусі Олександр Лукашенко проти установки різних пам'ятників, зокрема йому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це він заявив, спілкуючись сьогодні з молоддю на церемонії початку будівництва житлового комплексу «Магістр» для наукової і творчої інтелігенції.

На думку Лукашенка, пам'ятники мають бути іншого роду і служити для людей. «Пам'ятники мають служити людям. Стосовно діячів я категорично проти. Я проти пам'ятника першому Президенту країни. Пропозицій було стільки... Я сказав: тільки після моєї смерті, якщо комусь нічого робити. Я категоричний супротивник спорудження цих пам'ятників», - підкреслив він.

Лукашенко упевнений, що «діячі різних сфер мають самі споруджувати пам'ятники у пам'яті людей своїми справами».