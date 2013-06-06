Шестеро грузинських військових загинули в Афганістані

Шестеро військових, які служили у складі міжнародних сил сприяння безпеці ISAF в Афганістані, загинули при нападі терористів, заявив у четвер увечері Начальник Об'єднаного штабу ЗС Грузії полковник Іраклій Дзнеладзе, пише РІА Новости.

"У провінції Гільменд стався терористичний напад. Терорист-самогубець здійснив вибух вантажної машини на нашій базі, в результаті чого є жертви. Загинули шестеро військових", - заявив Дзнеладзе на брифінгу в четвер і додав, що поранених налічується дев'ять осіб.

Жаль з цього приводу вже висловили президент Грузії Михеїл Саакашвілі і спецпредставник альянсу з Центральної Азії і Кавказу Джеймс Аппатурай.

Грузинський контингент виконує миротворчу місію в Афганістані у складі ISAF з серпня 2009 року. З тих пір в цій країні загинули 25 грузинських військових. За даними оборонного відомства, службу в Афганістані несуть 1545 грузинських військовослужбовців.