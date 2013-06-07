Прем'єра Туреччини вперше з початку заворушень підтримали на мітингу

З такою заявою виступив прем'єр-міністр Туреччини Тайіп Ердоган, який повернувся з чотириденної поїздки в Туніс. При цьому він додав, що випадки надмірного застосування сили поліцією при розгоні демонстрантів будуть детально вивчені, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Близько 10 тисяч турків заповнили аеропорт Стамбула, скандуючи гасла: "Ми з тобою, Ердогане!", у той час як сотні їхніх співвітчизників пройшли вулицями міста з турецькими прапорами, закликаючи «не спати, а захищати свого лідера".

Перед відльотом з Тунісу Ердоган, як відзначають експерти, трохи пом'якшив тон своїх висловлювань, щоб, можливо, знизити ступінь напруженості в країні. Ймовірно, цим кроком прем'єра пояснюється теплий прийом в аеропорту.

За даними МВС, за дев'ять днів протестних виступів у Туреччині загинули чотири людини, були госпіталізовані 915 цивільних осіб. Загальний збиток від заворушень оцінюється в 70 млн лір (понад 37 млн ​​доларів).