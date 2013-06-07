Німецька делегація на знак протесту залишила конгрес МФЖ у Дубліні

Британець Джім Бумела втретє обраний президентом Міжнародної федерації журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Незалежної медіа-профспілки України, Бумелу переобрано вчора ввечері на конгресі організації, який триває в Дубліні.

Бумел обійшов свого суперника бельгійця Філіпа Леруша на кілька десятків голосів.

Німецька делегація, яка є співзасновником МФЖ, на знак протесту проти процесу голосування залишила конгрес. На думку німців, процедура голосування підриває довіру до конгресу, журналісти, як ніхто інший, повинні дотримуватися високих етичних стандартів.

Після підрахунку голосів виявилося, що в скриньках для голосування на п’ять бюлетенів більше, ніж було видано делегатам. Озвучувалися пропозиції переголосувати, оскільки це питання довіри та прозорості. Дехто казав, що п’ять голосів не вплинуть на результати голосування. У підсумку конгрес відкритим голосуванням вирішив затвердити результати виборів.

В прес-службі НМПУ зазначили, що Бумела відомий в Україні тим, що неодноразово підтримував заявами українських журналістів, які потрапляли в критичні ситуації.