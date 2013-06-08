У Росії з Громадського телебачення зняли програму з жартом про розлучення Путіна

13:18, 08 червня 2013
Світ
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У Росії був знятий з ефіру один з випусків передачі «Соціальна мережа» на Громадському телебаченні через жартівливий сюжет на тему розлучення Володимира та Людмили Путіних.

Про розлучення Путіних на Громадськьому телебаченні жартувати не можна

Про це повідомив ведучий програми Владислав Сорокін, пише Лента.ру.

За словами Сорокіна, в знятому випуску «Соціальної мережі» містився сюжет про те, які фотографії Путін міг би розмістити на сайтах знайомств після розлучення з дружиною. Матеріал відсилав до добірки фото Путіна, зробленої сайтом Mashable.com.

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Сорокін зазначив, що на «Соціальну мережу» надходили скарги від представників влади. Після одного з випусків, присвячених виборам мера Москви, керівництву Громадського телебачення дзвонив один із віце-мерів Москви і висловлював своє невдоволення.

Сам Сорокін і його колега по програмі Катерина Вороніна вирішили піти з Громадського телебачення після зняття випуску «Соціальної мережі» з ефіру.

Громадське телебачення почало роботу 19 травня 2013 року і створювалося як альтернатива державним каналам. Але вже незабаром після запуску його розкритикували за шаблонність програм і неактуальність.

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