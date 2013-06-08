У Росії з Громадського телебачення зняли програму з жартом про розлучення Путіна

Про це повідомив ведучий програми Владислав Сорокін, пише Лента.ру.

За словами Сорокіна, в знятому випуску «Соціальної мережі» містився сюжет про те, які фотографії Путін міг би розмістити на сайтах знайомств після розлучення з дружиною. Матеріал відсилав до добірки фото Путіна, зробленої сайтом Mashable.com.

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Сорокін зазначив, що на «Соціальну мережу» надходили скарги від представників влади. Після одного з випусків, присвячених виборам мера Москви, керівництву Громадського телебачення дзвонив один із віце-мерів Москви і висловлював своє невдоволення.

Сам Сорокін і його колега по програмі Катерина Вороніна вирішили піти з Громадського телебачення після зняття випуску «Соціальної мережі» з ефіру.

Громадське телебачення почало роботу 19 травня 2013 року і створювалося як альтернатива державним каналам. Але вже незабаром після запуску його розкритикували за шаблонність програм і неактуальність.