У Кремлі пропонують не лізти в особисте життя Людмили Путіної

Прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков поставив у п'ятницю крапку в історії з розлученням Володимира і Людмили Путіних, заявивши, що рішення прийнято, офіційний розрив - формальність, тему повністю вичерпано для публічного обговорення.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Агентство нагадує, що ввечері 6 червня Президент з дружиною побували на балеті «Есмеральда» в Державному Кремлівському палаці. Поділившись враженнями від вистави, вони відповіли на декілька питань тележурналістки, зокрема підтвердили, що вже певний час разом не живуть, і повідомили, що вирішили розлучитися після майже 30-річного шлюбу.

У п'ятницю, 7 червня, Путін прийшов на нараду з членами уряду вже без обручки.

На тему: Європейські ЗМІ назвали можливі причини розлучення Путіна з дружиною (відео)

Прес-секретар Президента не вдався до уточнень, коли шлюб президентського подружжя буде розірвано офіційно. "Це формальність, і, знову ж, давайте залишимо це Путіним - Володимиру Володимировичу і Людмилі Олександрівні. Це абсолютно вже їх особиста справа", - наголосив він. За словами Пєскова, те, що Людмила Путіна давно не з'являлася на екранах, пов'язане з тим, що вона надзвичайно не любить публічності і публічних заходів. Він також відзначив, що рішення Путіних про розлучення було обопільним.

При цьому Пєсков назвав чутками припущення про те, що Президент невдовзі після розлучення знов одружиться. В інтерв'ю радіостанції «Эхо Москвы» він негативно відповів на запитання, чи з'явилася у глави держави якась інша жінка. "Ні, це не так", - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи слід очікувати президентського весілля, прес-секретар відзначив: "Я не думаю, що подібна відповідь входить в обов'язки прес-секретаря. Але я можу вам з упевненістю сказати, що все це відноситься швидше до категорії чуток і пересудів".

"Знову ж таки, я пропоную звернутися до їх же слів, до слів Володимира Володимировича і Людмили Олександрівни. Все решта - це із серії пліток, чуток і домислів. Абсолютно не важко навіть не експертному погляду подивитися на робочий графік Путіна. І ви зрозумієте, що його життя - мабуть, на жаль - жодним чином не пов'язане з жодними сімейними стосунками, воно пов'язане лише з тими обов'язками, з тією відповідальністю, яку він несе як глава держави", - сказав Пєсков.

Прес-секретар Президента заявив, що не знає, чим займеться Людмила Путіна після розлучення, і закликав не лізти в її особисте життя. "Мені також про це невідомо, і я не вважаю, що маю право... я пропоную всім просто не лізти в її особисте життя", - сказав він.

"Хоча переконаний, і вона сама сказала, що вона вдячна Путіну, по-перше, за те, що у них прекрасні людські стосунки, по-друге, за те, що Путін продовжує досить дбайливо піклуватися і про неї, і про своїх дітей. Які вже абсолютно дорослі і самостійні люди", - додав Пєсков.

Трохи пізніше в розмові з журналістами він заявив, що вважає публічне обговорення теми розлучення президентського подружжя вичерпаним.

"З цієї теми все було сказано. Було поставлено уточнюючі запитання, ми на них також дали відповіді. Тема абсолютно вичерпана для публічного обговорення. Більше нам сказати нема чого", - сказав Пєсков журналістам.

Відповідаючи на запитання, чому цю заяву було зроблено саме після відвідування балету, прес-секретар сказав: «Було поставлено запитання, був надано відповідь».

Експерти назвали рішення про розлучення мужнім вчинком. На їх думку, суспільство з розумінням і спокійно поставиться до цього, на рейтингу Президента це не позначиться або позначиться позитивно.