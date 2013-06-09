Демонстрантів в Анкарі розганяли газом і водометами

У демонстрації на площі Кизилай у столиці Туреччини брали участь близько 5 тисяч осіб, повідомляє Росбалт із посиланням на ВВС.

Антиурядові протести тривають також у Стамбулі та в інших містах Туреччини.

Раніше мер Стамбула Кадір Топбаш заявив, що торговий центр у парку Гезі в центрі Стамбула побудований не буде.

При цьому мер підкреслив, що влада міста не має наміру повністю відмовлятися від планів забудови в районі площі Таксім, як цього від них вимагають демонстранти. "Ми точно не маємо наміру будувати тут торговий центр, готель чи житловий будинок", - підкреслив Топбаш, додавши, що в районі площі Таксім "з'явиться, можливо, музей чи виставковий центр".

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Остаточний проект реконструкції району буде вироблений в ході діалогу всіх зацікавлених сторін, повідомив мер. Він не виключив, що число дерев, запланованих до вирубки в парку Гезі, може бути скорочене з нинішніх 600.

Як відомо, наприкінці травня вирубка парку поруч з площею Таксім під будівництво торгового центру послужила причиною початку масових акцій протесту в Стамбулі, який потім набули політичного забарвлення і охопили цілу низку великих міст Туреччини. Масові акції протесту, учасники яких вимагали відставки Ердогана, пройшли і в інших містах Туреччини, включаючи столицю Анкару. У ході акцій протесту троє людей загинули, постраждали більше 2,8 тисяч.