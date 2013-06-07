Фюле просить Ердогана притримати поліцію: мирні демонстрації - це демократія

Єврокомісар з розширення Штефан Фюле зробив цю заяву перед початком переговорів про євроінтеграцію Туреччини.

У відповідь глава турецького уряду заявив, що подібні протести в Європі зустріли б значно різкішу реакцію.

Обидва, і пан Фюле, і пан Ердоган, промовляли на конференції в Стамбулі, де вже майже тиждень тривають антиурядові протести, які поширилися на інші міста.

Єврокомісар наголосив, що ЄС не говорить "ні" Туреччині в її євроінтеграційних прагненнях, але закликав Анкару захищати фундаментальні права та свободи.

Пан Фюле закликав турецький уряд до прозорого розслідування та наголосив, що винні мають бути притягнені до відповідальності.

"Мирні демонстрації в демократичному суспільстві є законним способом для груп людей висловити їхні погляди", - сказав пан Фюле і додав, що в такому суспільстві немає місця надмірному застосуванню сили.

"Подвійні стандарти"

У відповідь пан Ердоган звинуватив ЄС у застосуванні подвійних стандартів, твердячи, що в Європі та США використовують подібні методи.

"Схожі протести відбувалися в Британії, Франції, Німеччині, а в Греції - ще більші", - сказав глава турецького уряду.

Його уряд, твердить Реджеп Таїп Ердоган, відкритий до демократичних вимог, але не сприйматиме "тероризм, насильство та вандалізм".

Він також поскаржився на повільний поступ Туреччини на шляху до євроінтеграції, твердячи, що Анкарі заважають "несправедливі перепони".

Застереження щодо прав людини завжди були перепоною для Туреччини на шляху до ЄС разом із кіпрським питанням.

При цьому, каже кореспондент ВВС, підтримка вступу Туреччини до ЄС в останні роки зменшилася. Чимало турків вважають, що ЄС не хоче приймати велику мусульманську країну.

"Здоровий глузд"

У п'ятницю зранку прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повернувся до Стамбула після чотириденного турне Північною Африкою і закликав демонстрантів негайно припинити протести в країні.

Він сказав своїм прихильникам, що протести перебувають на межі з незаконністю: "Ці протести, які межують з незаконністю, мають негайно припинитися".

Під час його заяви тисячі демонстрантів протестували проти уряду на площі Таксім, тоді як юрба прихильників так підбадьорливо реагувала на його слова, що місцями їх було важко почути.

"Ми ніколи не підтримували зростання тертя і поляризації, але ми не можемо аплодувати насильству", - сказав він.

Декотрі з його прихильників вигукували: "Ходімо рознесемо Таксім!"

Пан Ердоган, однак, попросив їх мирно "піти додому".

"Ви залишилися спокійними, зрілими і проявили здоровий глузд", - сказав він.

Це був перший великий мітинг на підтримку пана Ердогана після того, як тиждень тому опоненти закликали його піти у відставку.

За словами кореспондента ВВС в Стамбулі Марка Ловена, радісна реакція людей у аеропорту свідчить про рівень суспільної підтримки, який прем'єр досі зберігає.

Звинувачення в авторитаризмі

Минулої п’ятниці сидячий страйк у парку Ґезі переріс у масові протести після того, як поліція спробувала розігнати активістів, що захищали зелену зону поблизу площі Таксім від забудовників.

Кореспонденти з площі Таксім кажуть, що атмосфера там мирна, протестувальники танцюють і вигукують політичні гасла.

Серед них багато представників світського, добре освіченого середнього класу, які вважають, що Туреччині бракує належної, вільної політичної культури, каже кореспондент ВВС в Стамбулі Джеремі Бовен.

Один з демонстрантів на площі, який назвався Денізом, сказав журналістам: "Він (Ердоган – Ред.) не зможе забрати в нас парк, в жодному разі. Знаєте що? Він приведе країну до внутрішньої війни. Ми й далі будемо чинити опір".

Протестувальники звинувачують уряд пана Ердогана в надмірному авторитаризмі і намаганні нав’язати світській державі ісламські цінності.

Його Партія справедливості і розвитку (AKP) перебуває при владі від 2002 року.

ВВС Україна