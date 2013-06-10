У Венесуелі перерахували голоси на президентських виборах

Національна виборча рада (НВР) Венесуели закінчила перерахунок голосів на президентських виборах і підтвердила перемогу голова держави Ніколаса Мадуро, який вже вступив на посаду, повідомляє чилійське видання Segunda.

Перерахунок 46% голосів на додаток до перевірених раніше розпочався на початку травня за ініціативою венесуельської опозиції, що так і не визнала підсумків виборів президента, які відбулися к квітні, відзначає РІА Новости.

Екс-кандидат від опозиції Енріке Капрілес відмовився від участі своїх представників у цій процедурі. На його думку, перевіряти тільки бюлетені без протоколів голосування не має сенсу.

За раніше опублікованими офіційними даними, за Мадуро проголосували 50,61% виборців, за Капрілеса - 49,12%.

Поки офіційні представники уряду Венесуели не змогли повідомити дану інформацію офіційно, проте на умовах анонімності представник НВР сказав венесуельському державному агентству, що перерахунок підсумків голосування закінчився, і підтвердив перемогу Мадуро.

Опозиція відмовляється визнати підсумки перерахунку. "Це (перерахунок) не має жодної законної сили... це було шоу", - сказав журналістам близький до Капрілеса політик Херардо Блайд.

За даними агентства AVN, на минулу п'ятницю перевірка бюлетенів показала відповідність 99,98% голосів оголошеним раніше результатам виборів.