Журналісти підрахували, на що може претендувати екс-дружина Путіна (відео)

Навіть після офіційного оголошення, що Путіни розлучаються, жартувати на цю тему журналістам у Росії небезпечно, - зазначає ТСН. Керівництво зняло з ефіру сатиричну програму, в якій журналісти помістили фото Путіна на сайт знайомств. Про це на сторінці у Фейсбук поскаржився автор та ведучий Владислав Сорокін.

На тему: У Росії з Громадського телебачення зняли програму з жартом про розлучення Путіна

Заява про розлучення до московського РАГСу за місцем прописки Путіних ще не надходила. Тим часом прес-секретар президента повідомив, що і нового весілля чекати не варто. Іншої жінки, мовляв, у Путіна нема. А розлучення, то лише правда, яку треба було повідомити.

Володимиру Путіну така чесність допоможе завоювати жіночий електорат, заявили політологи.

Журналісти, в свою чергу, вже підрахували, на що може претендувати колишня дружина. Судячи з офіційної декларації, їй має дістанеться 40 метрів спільної квартири у Пітері, 750 квадратних метрів землі у Підмосков’ї і половина гаража. За законом, на житло, яке держава пожиттєво дає президенту, колишня дружина претендувати не може.