Єврокомісія не просила закривати грецьке держтелебачення

14:33, 12 червня 2013
Світ
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Єврокомісія не брала участь у підготовці закриття державного грецького радіо і телебачення ERT в рамках програми оптимізації грецького бюджету, свідчать заяви ЄК.

ЄК відхрестилася від рішення влади Греції

"Єврокомісія як учасник "трійки "(кредиторів Греції), ЄК як європейський інститут, який працює з урядом Греції, не була поінформована і не обговорювала закриття ERT. Ми дізналися про закриття із заяви представника уряду (Греції) вчора", - заявив журналістам прес- секретар ЄК Олів'є Байї, передає РІА Новости.

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"Єврокомісія не шукала закриття ERT", - йдеться в заяві Єврокомісії, поширеній у середу.

У вівторок офіційний представник уряду Греції заявив, що ERT закривається через "непрозорість і марнотратство", а 2,6 тисячі співробітників будуть звільнені. Це рішення викликало несхвалення суспільства. Профспілки грецьких журналістів з 6 години ранку середи проводять 24-годинний страйк у всіх засобах масової інформації на знак протесту проти закриття ERT.

Уряд Греції вже оголосив про створення нової компанії телерадіомовлення замість ERT.

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