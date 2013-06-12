Площа Таксим у Стамбулі пережила найгіршу ніч - сутички тривають

Правоохоронці неодноразово використовували водомети, сльозогінний газ і гумові кулі для приборкання протестів. Демонстранти відбивалися, кидаючи каміння і пляшки із "коктейлем Молотова".

На тему: Заворушення у Стамбулі спалахнули з новою силою

Кількість потерпілих протягом найгіршої за рівнем насильства ночі на площі Таксим порахувати наразі неможливо, - зазначає Радіо Свобода.

Губернатор Стамбула Хусейн Авні Мутлу у вівторок увечері заявив, що спецзагони продовжуватимуть свої операції вдень і вночі, щоб прибрати протестувальників з центру міста. Раніше прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що він «більше не терпітиме» масових демонстрацій проти його уряду.

Протести у Стамбулі спалахнули 31 травня – після жорсткого придушення поліцією мирної екологічної акції. Згодом опозиційні виступи відбулися в Анкарі та інших містах країни.