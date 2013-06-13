У Чикаго випав град розміром з тенісний м'яч

Сильний шторм, що обрушився сьогодні на Чикаго, залишив без електрики майже 25 тис. осіб і призвів до скасування 400 авіарейсів у міжнародному аеропорту О`Хара.

Як передає РІА «Новости», через град розміром з тенісний м'яч і сильний вітер падали дерева, обривалися лінії електропередачі.

За даними поліції, потерпілих немає. Оголошено попередження про торнадо у деяких округах штатів Джорджия, Техас і Іллінойс.