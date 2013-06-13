У Чикаго випав град розміром з тенісний м'яч
09:46, 13 червня 2013Світ
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У Чикаго шторм залишив без світла 25 тис. осіб, скасовано 400 авіарейсів.
Оголошено попередження про торнадо
Сильний шторм, що обрушився сьогодні на Чикаго, залишив без електрики майже 25 тис. осіб і призвів до скасування 400 авіарейсів у міжнародному аеропорту О`Хара.
Як передає РІА «Новости», через град розміром з тенісний м'яч і сильний вітер падали дерева, обривалися лінії електропередачі.
За даними поліції, потерпілих немає. Оголошено попередження про торнадо у деяких округах штатів Джорджия, Техас і Іллінойс.
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