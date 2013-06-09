Злива затопила найбільший торговий центр Криму (відео)

Стихія обрушилася на Сімферополь у другій половині дня 8 червня. Місцями випав град (очевидці розповідали, що в центрі міста з неба падали градини розміром з монету в 10 копійок), а річка Слов'янка, одна з приток річки Салгир, вийшла з берегів, повідомляє Сit.ua.

Після дощу виявилися затопленими кілька вулиць міста. На Євпаторійському шосе від зливи постраждав найбільший в Криму ТРК «Меганом». У приміщенні люди ходили по кісточки у воді, а на парковці практично потонули автомобілі.

Водою також залило колії біля залізничного вокзалу Сімферополя.