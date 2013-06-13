Росія голосувала проти резолюції ООН щодо Абхазії і Південної Осетії

За резолюцію проголосували 62 країни, проти - 16, зокрема Росія. Ще 84 держави утрималися.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, Абхазія і Південна Осетія в резолюції називаються частиною Грузії.

Документ, який не має юридично зобов’язуючого характеру, "підтверджує неприпустимість насильницької зміни демографічної ситуації в регіоні", наголошуючи на необхідності "розробки графіка для добровільного, безпечного і безперешкодного повернення до своїх будинків усіх внутрішньо переміщених осіб і біженців, який зачепили конфлікти в Грузії".

Документ закликає "всіх учасників женевських дискусій активізувати свої зусилля з установлення міцного миру, домовитися про більш ефективні заходи зміцнення довіри і негайно зробити кроки щодо забезпечення поваги прав людини і створення сприятливих у плані безпеки умов" для повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців.

У женевських дискусіях беруть участь делегації Південної Осетії, Абхазії, Грузії, Росії, США, представники ООН, ОБСЄ, ЄС. У представленій до засідання ГА доповіді генсекретар ООН Пан Гі Мун закликав учасників переговорів продовжувати діалог і розширювати гуманітарну співпрацю.

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