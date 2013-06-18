Пентагон придбає 30 російських вертольотів

Вертольоти надійдуть у розпорядження спеціальної місії Сил національної безпеки, яка займається боротьбою з тероризмом, наркотиками і проводить спецоперації. Очікується, що контракт з Рособоронекспортом буде виконаний до кінця 2014 р.

Торік Міністерство оборони США придбало у Рособоронекспорту кілька Мі-17 на суму 217,7 млн. дол, передає РосБізнесКонсалтинг.