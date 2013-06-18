Пентагон придбає 30 російських вертольотів
06:21, 18 червня 2013Світ
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Пентагон придбає 30 вертольотів Mі-17 російського виробництва загальною вартістю 572 млн дол, які будуть використані силами безпеки в Афганістані.
Пентагон придбає 30 російських вертольотів
Вертольоти надійдуть у розпорядження спеціальної місії Сил національної безпеки, яка займається боротьбою з тероризмом, наркотиками і проводить спецоперації. Очікується, що контракт з Рособоронекспортом буде виконаний до кінця 2014 р.
Торік Міністерство оборони США придбало у Рособоронекспорту кілька Мі-17 на суму 217,7 млн. дол, передає РосБізнесКонсалтинг.
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