Палестинський прем'єр передумав йти у відставку

Про відкликання Хамдалла своєї заяви про відставку, подану вчора, повідомив РІА Новости радник прем'єра Омар аль-Гуль.

"Прем'єр Хамдалла забрав прохання про відставку, отримавши від президента Аббаса обіцянку вирішити питання, у яких були розбіжності. Аббас з розумінням поставився до його прохань", - сказав співрозмовник агентства.

Ректор одного з найбільших палестинських університетів, всього 18 днів тому змінивши у прем'єрському кріслі професійного економіста Салама Фаяда, Хамдалла напередодні подав заяву про звільнення. Він і його офіційні представники не конкретизував причин демаршу. Проте ЗМІ пишуть, що Хамдалла не влаштовували великі повноваження, якими наділені два його заступники, делеговані в уряд з апарату Аббаса.