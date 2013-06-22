ЗМІ: Росія квапиться продати до Ірану ракетний комплекс

Контракт на постачання Ірану С-300 був підписаний в кінці 2007 року - РФ мала поставити п'ять дивізіонів приблизно на 800 мільйонів доларів. Через три роки Рада Безпеки ООН запровадила нові санкції до Тегерана, серед яких була заборона на передачу сучасного озброєння. 2010 року тодішній президент Дмитро Медведєв підписав указ, який передбачав заборону на передачу Ірану С-300, бронетехніки, бойових літаків, вертольотів, кораблів. У відповідь Іран подав у Міжнародний третейський суд Женеви позов на 4 мільярди доларів до "Рособоронекспорту".

Раніше повідомлялося, що запропонований Росією замість С-300 комплекс "Тор" не підходить для розробленої Тегераном системи захисту країни.

"Йдеться про можливі постачання Тегерану комплексів" Антей-2500 ". Вони є модифікованою версією системи С-300В, розробленої свого часу під вимоги ППО сухопутних військ", - повідомляє газета "Комерсант" з посиланням як на джерела, близькі до російської системі ВТС, так і на джерела в Кремлі.

Як зазначили джерела видання, комплекси "Антей-2500" юридично не потрапляють під указ Медведєва. Офіційно представники спецекспортера російських озброєнь ситуацію не коментують.

За словами джерела видання, близького до МЗС Ірану, ця тема може стати ключовою під час наміченої на 1 липня зустрічі президента РФ Володимира Путіна з його іранським колегою Махмудом Ахмадінеджадом, який прибуде до Москви на саміт Форуму країн експортерів газу (ФКЕГ). "До закінчення президентського терміну Махмуда Ахмадінежада залишається місяць, і якби він не мав надії щодо постачання озброєнь, то тільки заради зустрічі ФКЕГ не їхав би", - заявив співрозмовник видання.